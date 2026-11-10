Профессор РГИСИ в Петербурге Лев Сундстрем скончался на 86-м году жизни

Умер профессор театрального института в Петербурге Лев Сундстрем Профессор РГИСИ в Петербурге Лев Сундстрем скончался на 86-м году жизни

Москва10 ноя Вести.Ушел из жизни профессор, заведующий кафедрой продюсерства в области исполнительских искусств РГИСИ (бывший ЛГИТМиК), один из отцов-основателей современного российского образования в области театрального менеджмента Лев Сундстрем. Печальная новость появилась в Telegram-канале ГИТИС.

Лев Геннадьевич был выдающимся педагогом, ученым, исследователем. Для нескольких поколений театральных продюсеров – в Петербурге, в Москве и по всей стране – он стал примером подлинной любви к театру и высочайшего профессионализма отмечается в некрологе

Лев Геннадьевич Сундстрем скончался на 86-м году жизни.

В ЛГИТМиК, он пришел в 1970 году на должность инженера лаборатории экономики и организации театра. Кафедру продюсерства в области исполнительских искусств возглавлял с 1982 года. В течение 18 лет, с 1993 по 2011 год, был ректором института. Был кандидатом искусствоведения, заслуженным деятелем искусств России.

ГИТИС выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Сундстрема.

О дате и месте прощания с ним пока ничего не сообщается.