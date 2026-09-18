Режиссер и сценарист Георгий Негашев скончался в возрасте 78 лет

Умер режиссер и сценарист Георгий Негашев Режиссер и сценарист Георгий Негашев скончался в возрасте 78 лет

Москва18 сен Вести.Скончался российский режиссер, сценарист и продюсер Георгий Негашев. Об этом сообщает в MAX Союз кинематографистов РФ.

Сегодня, 18 сентября 2026 года, ушел их жизни режиссер-постановщик, сценарист и продюсер, член Союза кинематографистов России Георгий Александрович Негашев (1947 – 2026) говорится в сообщении

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным режиссера.

Георгий Негашев родился 7 декабря 1947 года в Свердловске. Он окончил Ленинградский институт культуры в 1971 году, а в 1973-м начал творческую деятельность как режиссер документального кино, а затем и главный режиссер в гостелерадиокомпании Свердловска. Некоторое время он проработал директором Западно-Сибирской киностудии (г. Новосибирск), а после, до 2003 года, возглавлял Свердловскую киностудию.

Он снял более 40 фильмов, многие из которых отмечены премиями.