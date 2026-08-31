Кинооператор-постановщик Евгений Барышников умер в возрасте 76 лет

Умер кинооператор-постановщик Евгений Барышников Кинооператор-постановщик Евгений Барышников умер в возрасте 76 лет

Москва31 авг Вести.Ушел из жизни кинооператор-постановщик Евгений Барышников, сообщается на сайте Союза кинематографистов Киргизии. Ему было 76 лет.

Барышников умер в ночь с 30 на 31 августа.

Умер известный кыргызский кинооператор-постановщик Евгений Витальевич Барышников. Киносообщество Кыргызстана выражает искренние соболезнования сыну — Александру Барышникову, всем родным и близким говорится в сообщении Союза кинематографистов Киргизии

Барышников родился 7 августа 1950 года. Он окончил операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Барышников принимал участие в работе над такими картинами, как "Сколько лет живет тополь" (1983) и "Плач волчицы" (1989). Кроме того, Барышников создал десятки документальных фильмов.