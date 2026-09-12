Москва12 сенВести.В возрасте 90 лет скончался советский и российский кинооператор и режиссер, заслуженный работник культуры РФ Борис Тимковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Союза кинематографистов России.
3 сентября в возрасте девяноста лет ушел из жизни советский и российский кинооператор и режиссер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза кинематографистов Борис Викторович Тимковскийприводятся слова источника
После окончания операторского факультета ВГИКа Тимковский в 1958-1995 гг. работал оператором-постановщиком на киностудии "Ленфильм". Участвовал в съемках российских и зарубежных фильмов - в Швеции, Нидерландах, Австрии и Франции. До 2016 года вел курс кинооператоров в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, был доцентом кафедры операторского искусства.
В качестве оператора-постановщика Тимковский трудился над созданием более 20 фильмов, например, "Личная жизнь Кузяева Валентина" режиссера Игоря Масленникова, "Ход белой королевы" Виктора Садовского. В 1983 году награжден Серебряной медалью имени А. П. Довженко.
Более десяти фильмов Тимковский создал в качестве режиссера-постановщика. Среди них - "Берлинская мозаика", "24 часа в Петербурге", "Лики Стокгольма", "Новый Париж".