Москва9 нояВести.Скончался лидер, вокалист, автор большинства песен рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий. Об этом написал в соцсети "ВКонтакте" Гарик Сукачев.
Александру Чернецкому было 60 лет.
Скончался замечательный музыкант, лидер группы Разные Люди Александр Чернецкий. Светлая памятьговорится в публикации Сукачева
Еще неделю назад на странице группы "ВКонтакте" сообщалось, что у Александра Владимировича ухудшилось состояние здоровья, из-за чего в расписании рок-фестиваля "Мы выбираем жизнь" не было выступления "Разных людей".
Коллеги музыканта сообщают, что Александра Чернецкого не стало 8 ноября. Причина его смерти пока неизвестна.
По сведениям СМИ, Чернецкий страдал от болезни Бехтерева – хронического заболевания суставов.