© Рок-фестиваль "Мы выбираем жизнь", ВКонтакте

В 60 лет ушел из жизни лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий

Лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий скончался в возрасте 60 лет В 60 лет ушел из жизни лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий

Москва9 ноя Вести.Скончался лидер, вокалист, автор большинства песен рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий. Об этом написал в соцсети "ВКонтакте" Гарик Сукачев.

Александру Чернецкому было 60 лет.

Скончался замечательный музыкант, лидер группы Разные Люди Александр Чернецкий. Светлая память говорится в публикации Сукачева

Еще неделю назад на странице группы "ВКонтакте" сообщалось, что у Александра Владимировича ухудшилось состояние здоровья, из-за чего в расписании рок-фестиваля "Мы выбираем жизнь" не было выступления "Разных людей".

Коллеги музыканта сообщают, что Александра Чернецкого не стало 8 ноября. Причина его смерти пока неизвестна.

По сведениям СМИ, Чернецкий страдал от болезни Бехтерева – хронического заболевания суставов.