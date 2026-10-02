Фронтмен хеви-метал-группы Venom Конрад Лант умер в возрасте 63 лет Фронтмен группы Venom Конрад Лант скончался в возрасте 63 лет

Москва2 окт Вести.Вокалист и основной участник хеви‑метал‑группы Venom Конрад Лант, также известный под сценическим псевдонимом Кронос, умер на 63 году жизни, сообщает группа на своем сайте.

С глубокой скорбью мы сообщаем о том, что скончался Конрад Кронос Лант. На протяжении более четырех десятилетий голос, бас-гитара и творческое видение Конрада оставались душой Venom. Он создал то, что навсегда изменило тяжелую музыку отмечает группа

Во время основания Venom в 1979 году Лант выступал ритм-гитаристом группы. Вместе с Джеффри Данном (гитара) и Энтони Абаддоном Брэем (барабаны) Лант помог Venom утвердиться в качестве хардкор-хэви-метал группы своего времени, пишет издание The People.

После ухода Клайва Арчера из группы в 1980 году Лант переключился на бас-гитару, а затем стал ведущим вокалистом. Хотя группа официально распалась в 1988 году, Лант возродил ее с новыми участниками, которые выступали вплоть до его смерти.

Его музыка никогда не умрет. Его голос никогда не угаснет. И наследие Venom продолжит жить благодаря музыке, которую он создал подчеркивает группа

Причины смерти музыканта не раскрывают.

Между тем вокалист и сооснователь группы Dschinghis Khan, автор песни Moskau Вольфганг Хайхель скончался в возрасте 75 лет.