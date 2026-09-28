Москва28 сен Вести.Создатель музыкального трио "Лойко" Сергей Эрденко скончался на 68 году жизни после продолжительной болезни. О смерти артиста агентству ТАСС рассказал драматург, журналист и театральный критик Владислав Васюхин.

Не стало Сергея Эрденко цитирует Васюхина ТАСС

По словам драматурга, музыкант ушел из жизни 25 сентября, причиной стала длительная болезнь.

Сергей Эрденко появился на свет в 1958 году. В 1980-е выступал в Московском цыганском театре "Ромэн". В 1990 году создал группу "Лойко", известную в России и за ее пределами. Год спустя коллектив вместе с The Rolling Stones выпустил совместный альбом.