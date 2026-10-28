Прощание с поэтом Чигриным пройдет в ритуальном зале ЦКБ в Москве 29 октября

Прощание с поэтом Евгением Чигриным пройдет в Москве 29 октября Прощание с поэтом Чигриным пройдет в ритуальном зале ЦКБ в Москве 29 октября

Москва28 окт Вести.Прощание с поэтом Евгением Чигриным пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на семью поэта.

Отмечается, что отпевание пройдет в Соборе святителя Николая в Павшинской пойме Красногорска в 11.00 29 октября. Проститься с поэтом можно будет в 13.00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.

Отпевание состоится 29 октября, в 11.00, в Соборе святителя Николая в Павшинской пойме в Красногорске. Прощание будет проходить в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в 13.00 сказала собеседница агентства

Евгений Чигрин умер в возрасте 65 лет в минувшее воскресенье. Причиной стало онкологическое заболевание.

Поэт родился на Украине 16 сентября 1961 года. Детство провел в Литве, Казахстане и на Украине. С 1988 по 2002 год жил в Южно-Сахалинске, затем переехал в Москву и Красногорск.

Чигрин - автор поэтических сборников "Висящие кинотеатры", "Водяные деревья", "Невидимый проводник", "Подводный шар", "Неспящая бухта" и "Погонщик".

Евгений Чигрин входил в Международный ПЕН-клуб и Союз писателей Москвы, был лауреатом множества премий - имени Арсения и Андрея Тарковских, Горьковской, "Золотой Дельвиг", имени Хемингуэя и других. Его стихи печатались в "Новом мире", "Дружбе народов", "Звезде" и других изданиях, переводились на десятки языков.