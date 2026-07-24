На похороны повара и телеведущего Максима Сырникова с СВО приедет его сын

Сын кулинара и телеведущего Максима Сырникова приедет с СВО на похороны отца На похороны повара и телеведущего Максима Сырникова с СВО приедет его сын

Москва24 июл Вести.Сын популяризатора русской кухни, кулинара и телеведущего Максима Сырникова Тихон приедет на похороны отца из зоны СВО, пишет "АиФ".

Как рассказали в окружении семьи, дату и время прощания с ведущим программы "Монастырская кухня" на канале "Спас" подстраивали под его приезд.

Сын известного кулинара и телеведущего Максима Сырникова Тихон, добровольно ушедший на специальную военную операцию, приедет на похороны отца говорится в публикации

Максим Сырников скоропостижно скончался в возрасте 60 лет от внутреннего кровотечения. Накануне сообщалось, что прощание с ним пройдет на Северном кладбище в Петербурге 25 июля.