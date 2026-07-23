Москва23 июлВести.Прощание с ведущим телепрограммы "Монастырская кухня" Максимом Сырниковым состоится в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала "Спас".
Уточняется, что это еще предварительная информация.
Накануне стало известно о том, что кулинар, историк русской кухни и телеведущий Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти стало внезапное внутреннее кровотечение.
Предварительно местом погребения выбрано Северное кладбищеговорится в сообщении
Накануне Борис Корчевников разместил у себя в Telegram-канале воспоминания о том, как повар и телеведущий приезжал к бойцам спецоперации и кормил солдат. По словам генерального директора телеканала "Спас", "от Максима веяло теплом старшего брата".