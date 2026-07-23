Прощание с ведущим "Спаса" Максимом Сырниковым пройдет в Петербурге

Прощание с поваром и телеведущим Сырниковым может пройти в Петербурге Прощание с ведущим "Спаса" Максимом Сырниковым пройдет в Петербурге

Москва23 июл Вести.Прощание с ведущим телепрограммы "Монастырская кухня" Максимом Сырниковым состоится в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала "Спас".

Уточняется, что это еще предварительная информация.

Накануне стало известно о том, что кулинар, историк русской кухни и телеведущий Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти стало внезапное внутреннее кровотечение.

Предварительно местом погребения выбрано Северное кладбище говорится в сообщении

Накануне Борис Корчевников разместил у себя в Telegram-канале воспоминания о том, как повар и телеведущий приезжал к бойцам спецоперации и кормил солдат. По словам генерального директора телеканала "Спас", "от Максима веяло теплом старшего брата".