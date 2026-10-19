Почетный гражданин Саратова и участник ВОВ Бикуллов умер на 101-м году

В Саратовской области в возрасте 100 лет умер участник ВОВ Бикуллов Почетный гражданин Саратова и участник ВОВ Бикуллов умер на 101-м году

Москва19 окт Вести.Почетный гражданин города Саратова и участник Великой Отечественной войны Зякиулла Бикуллов умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов.

На 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов" Бикуллов Зякиулла Шарифжанович написал он в MAX

Бикуллов был призван на фронт в 17 лет, был артиллеристом, младшим сержантом. Во время ВОВ дошел до Польши.

Был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За победу над Германией" и девятью юбилейными медалями.