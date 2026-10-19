Москва19 октВести.Почетный гражданин города Саратова и участник Великой Отечественной войны Зякиулла Бикуллов умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов.
На 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов" Бикуллов Зякиулла Шарифжановичнаписал он в MAX
Бикуллов был призван на фронт в 17 лет, был артиллеристом, младшим сержантом. Во время ВОВ дошел до Польши.
Был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За победу над Германией" и девятью юбилейными медалями.