В подмосковных Люберцах поздравили с 99-летием ветерана ВОВ Волонтеры и общественники поздравили с 99-летием ветерана ВОВ из Люберец

Москва8 сен Вести.Участника Великой Отечественной войны Григория Александровича Турчанова из Дзержинского городского округа Люберцы поздравили с 99-летием, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Навестили ветерана представители "Волонтеров Победы", Ассоциации ветеранов СВО и депутаты округа отмечается в сообщении

Он был призван в армию в августе 1944 года. В 1945 году в ночь с 8 на 9 августа с отрядом перешел границу и вошел в Маньчжурию. Пехотинцем участвовал в боевых действиях на Первом Дальневосточном фронте до З сентября. Служил на Востоке до 1951 года.

С 2014 года живет в подмосковном Дзержинском, в 2015 году участвовал в параде Победы на Красной площади. Имеет медаль "За победу над Японией" и многие другие награды.