Ветеран Великой Отечественной войны умер на сотом году жизни в Брянской области

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Ющенко скончался под Брянском в 99 лет Ветеран Великой Отечественной войны умер на сотом году жизни в Брянской области

Москва7 авг Вести.Последний в Погарском районе Брянской области ветеран Великой Отечественной войны Федор Ющенко скончался на сотом году жизни, сообщила пресс-служба районной администрации в соцсети "ВКонтакте".

Пятого августа, не дожив четыре месяца до столетнего юбилея, скончался последний участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Великой Отечественной войны, Ордена трудового Красного Знамени, Почетный гражданин Погарского района Ющенко Федор Иванович написали в пресс-службе

Там рассказали, что Ющенко был призван в армию в 1943 году, прошел всю Европу, участвовал в боях за Варшаву и Берлин. По окончании войны трудился в колхозе "Северный полюс" в деревне Исаевка, после укрупнения стал директором совхоза Фрунзенский. С 1956 года возглавил колхоз имени Чапаева в селе Городище. В должности председателя отработал 32 года, вырастил пятерых детей.