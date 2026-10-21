Москва21 октВести.В Воронеже умер Почетный гражданин города, ветеран Дмитрий Колодезный. Об этом в MAX сообщил глава города Сергей Петрин.
Сегодня на сотом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Воронежа Дмитрий Дмитриевич Колодезныйнаписал мэр
Колодезный служил на Дальнем Востоке, а затем был водителем скорой помощи в Калачеевской районной больнице. В 70‑е годы перешел на работу шофером в колхоз. Был награжден орденами и медалями. С 2009 года Дмитрий Дмитриевич Колодезный жил в Воронеже.