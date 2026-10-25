В Волгодонске 75-летний мужчина погиб при пожаре в многоэтажке

В Волгодонске пенсионер погиб при пожаре в многоэтажке В Волгодонске 75-летний мужчина погиб при пожаре в многоэтажке

Москва25 окт Вести.В Волгодонске 75-летний мужчина погиб при пожаре, вспыхнувшем ночью в многоэтажке на улице Степной. Об этом сообщило МЧС России по Ростовской области.

Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек. При тушении они обнаружили 75-летнего мужчину без признаков жизни говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Огонь был потушен на 2 кв. м. В спасательной операции были задействованы 18 огнеборцев и 7 спецмашин.

В настоящее время устанавливаются точные причины пожара и гибели пенсионера.