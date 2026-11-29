На Сахалине скончался ветеран ВОВ Вячеслав Гаврилов, ему было 100 лет

Москва29 ноя Вести.На Сахалине ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Гаврилов. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в мессенджере MAX.

С глубоким прискорбием узнал о смерти ветерана ВОВ Вячеслава Васильевича Гаврилова… На его век выпало немало трудностей, и он прошел их все с достоинством. Век в самом прямом смысле этого слова - судьба отвела ему сто полных лет жизни написал Валерий Лимаренко

Судьба Гаврилова была тесно связана с Сахалином и Курилами. Он родился в 1926 году в Ростовской области, а с 1936 года жил в Сахалинской области. В 1942 году Гаврилова, совсем молодого, забрали в армию, где он освоил снайперское дело. В августе 1945 года Гаврилов участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции. За проявленную храбрость его отметили медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Японией". После войны он выучился на летчика и служил по этой специальности, а затем работал на угольных шахтах.

Даже на пенсии Гаврилов вел активную жизнь: занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения, общался с бойцами специальной военной операции. Он носил звания почетного гражданина Южно-Сахалинска и Сахалинской области.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Васильевича от себя лично и от имени всех жителей региона.