Москва17 ноя Вести.В зоне проведения специальной военной операции погиб челябинский журналист и поэт Кирилл Бабушкин. Ему было 44 года. Об этом со ссылкой на ИА "Первое областное", где с 2020 года работал Бабушкин, передает ТАСС.

Он был редактором отдела "Политика", хорошо разбирался в повестке. Немало его работ связаны со спецоперацией. В какой-то момент журналист решил не писать о том, как наши бойцы защищают Родину, а пополнить их ряды говорится в сообщении

С осени 2026 года Бабушкин стал оператором беспилотных летательных аппаратов. В последнее время он также работал в Фонде "Защитники Отечества" в Запорожской области.