Москва8 сенВести.В городе Перми в результате удара беспилотника по многоквартирному дому погиб поэт Станислав Богуславский. Об этом сообщает "АиФ Пермь".
Трагедия произошла 7 сентября в Кировском районе города.
В результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Перми погиб человек. … Жертвой атаки стал поэт Станислав Богуславскийнаписано в публикации источника
Кроме того, в крайне тяжелом состоянии в медицинское учреждение была доставлена его супруга.
Богуславский стал известен после выхода сборника "Книга из телефона". Его произведения публиковались на страницах журнала "Вещь".