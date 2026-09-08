В Перми из-за удара беспилотника по дому погиб поэт Богуславский

Пермский поэт Богуславский погиб в результате атаки БПЛА на жилой дом В Перми из-за удара беспилотника по дому погиб поэт Богуславский

Москва8 сен Вести.В городе Перми в результате удара беспилотника по многоквартирному дому погиб поэт Станислав Богуславский. Об этом сообщает "АиФ Пермь".

Трагедия произошла 7 сентября в Кировском районе города.

В результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Перми погиб человек. … Жертвой атаки стал поэт Станислав Богуславский написано в публикации источника

Кроме того, в крайне тяжелом состоянии в медицинское учреждение была доставлена его супруга.

Богуславский стал известен после выхода сборника "Книга из телефона". Его произведения публиковались на страницах журнала "Вещь".