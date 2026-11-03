Москва3 нояВести.Журналист, писатель и участник интеллектуальных телевизионных игр Владислав Быков скончался на 73-м году жизни. Об этом в своих соцсетях сообщила его жена Ольга Деркач.
Слава умер в 09.30написала Деркач
Каких-либо подробностей она не привела.
Владислав Быков родился в 1954 году в Свердловской области. Окончил Московский авиационный институт. С начала 1990-х годов принимал участие в интеллектуальных телешоу. Не раз становился чемпионом "Брейн-ринга", в 1994–1997 годах был знатоком клуба "Что? Где? Когда?"