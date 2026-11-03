Журналист и участник "Что? Где? Когда?" Владислав Быков умер в возрасте 72 лет Скончался игрок "Что? Где? Когда?" Владислав Быков

Москва3 ноя Вести.Журналист, писатель и участник интеллектуальных телевизионных игр Владислав Быков скончался на 73-м году жизни. Об этом в своих соцсетях сообщила его жена Ольга Деркач.

Слава умер в 09.30 написала Деркач

Каких-либо подробностей она не привела.

Владислав Быков родился в 1954 году в Свердловской области. Окончил Московский авиационный институт. С начала 1990-х годов принимал участие в интеллектуальных телешоу. Не раз становился чемпионом "Брейн-ринга", в 1994–1997 годах был знатоком клуба "Что? Где? Когда?"