Отец Константина Ивлева ушел из жизни Бывшая жена Константина Ивлева сообщила о смерти его отца

Москва10 сен Вести.Отец известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Виталий ушел из жизни, сообщила бывшая супруга знаменитости Мария. Об этом она написала в соцсетях.

Мария Ивлева опубликовала фотографию свекра с его внуком Матвеем.

Умер мой свекр. Но в каждом его лике, который он воспроизвел, я вижу его! Виталий Сергеевич, покойтесь с миром оставила подпись к кадру Мария

Подробностями обстоятельств смерти она не поделилась.

Виталий Ивлев служил в КГБ и надеялся, что сын пойдет по его стопам. Константин Ивлев же поступил на повара, рассматривал профессию как временную, однако продолжил заниматься кулинарией.