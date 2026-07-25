В Санкт-Петербурге прошли похороны кулинара и телеведущего Сырникова

Кулинара и телеведущего "Спаса" Сырникова похоронили в Петербурге В Санкт-Петербурге прошли похороны кулинара и телеведущего Сырникова

Москва25 июл Вести.В Санкт-Петербурге состоялось прощание с шеф-поваром, телеведущим телеканала "Спас" и историком русской кухни Максимом Сырниковым. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что кулинара похоронили на Северном кладбище.

В последний путь Сырникова проводили несколько десятков человек. Перед погребением состоялось отпевание покойного в кладбищенской церкви Успения Пресвятой Богородицы говорится в публикации

Родные, друзья и знакомые пришли на общую молитву. В их числе были генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, публицист Егор Холмогоров, журналист Борис Акимов.

Максима Сырникова не стало в среду, 22 июля. Он умер в возрасте 60 лет от внутреннего кровотечения.

Борис Корчевников прокомментировал смерть кулинара. Он сказал, что от Сырникова веяло теплом старшего брата и что он рассказывал о кухне очень захватывающе, с большой любовью к России.