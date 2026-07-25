Москва25 июлВести.В Санкт-Петербурге состоялось прощание с шеф-поваром, телеведущим телеканала "Спас" и историком русской кухни Максимом Сырниковым. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что кулинара похоронили на Северном кладбище.
В последний путь Сырникова проводили несколько десятков человек. Перед погребением состоялось отпевание покойного в кладбищенской церкви Успения Пресвятой Богородицыговорится в публикации
Родные, друзья и знакомые пришли на общую молитву. В их числе были генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, публицист Егор Холмогоров, журналист Борис Акимов.
Максима Сырникова не стало в среду, 22 июля. Он умер в возрасте 60 лет от внутреннего кровотечения.
Борис Корчевников прокомментировал смерть кулинара. Он сказал, что от Сырникова веяло теплом старшего брата и что он рассказывал о кухне очень захватывающе, с большой любовью к России.