Москва25 октВести.Депутат Каланчакского муниципального совета Сергей Глухенко погиб, подорвавшись на мине "лепесток". Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По предварительным данным, Сергей Васильевич подорвался на мине "Лепесток" в районе села Хорлы. Ему было 56 лет … Искренне соболезную родным, близким и коллегам Сергея Васильевича. Его матери, потерявшей сына, выражаю слова глубочайшего сочувствия. Обязательно окажем ей необходимую поддержку. Светлая памятьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Сергей Глухенко родился в поселке Каланчак Херсонской области. Он руководил метеостанцией в Хорлах, пользовался уважением земляков, помогал людям и активно участвовал в жизни родного края.