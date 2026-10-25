Депутат из Херсонской области Сергей Глухенко погиб, подорвавшись на "лепестке"

Депутат из Херсонской области погиб, подорвавшись на "лепестке" Депутат из Херсонской области Сергей Глухенко погиб, подорвавшись на "лепестке"

Москва25 окт Вести.Депутат Каланчакского муниципального совета Сергей Глухенко погиб, подорвавшись на мине "лепесток". Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительным данным, Сергей Васильевич подорвался на мине "Лепесток" в районе села Хорлы. Ему было 56 лет … Искренне соболезную родным, близким и коллегам Сергея Васильевича. Его матери, потерявшей сына, выражаю слова глубочайшего сочувствия. Обязательно окажем ей необходимую поддержку. Светлая память написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Сергей Глухенко родился в поселке Каланчак Херсонской области. Он руководил метеостанцией в Хорлах, пользовался уважением земляков, помогал людям и активно участвовал в жизни родного края.