Москва20 авгВести.Автомобиль Каховского района электрических сетей (РЭС) был атакован украинским беспилотником во время выезда на ремонтно-восстановительные работы, водитель умер в больнице от полученных ранений, сообщил глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в мессенджере MAX.
Водитель получил тяжелые травмы и сразу же был доставлен в Чаплинскую районную больницу. Несмотря на все усилия медицинских работников, спасти его не удалосьотмечается в публикации
По данным Филипчука, ранения также получил электрослесарь Каховского РЭС. Он госпитализирован.
Глава округа выразил искренние соболезнования близким погибшего, а пострадавшему – скорейшего и полного выздоровления.