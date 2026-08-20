БПЛА атаковал автомобиль энергетиков в Каховке, один человек погиб, еще один ран

В Каховке умер водитель-энергетик, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА БПЛА атаковал автомобиль энергетиков в Каховке, один человек погиб, еще один ран

Москва20 авг Вести.Автомобиль Каховского района электрических сетей (РЭС) был атакован украинским беспилотником во время выезда на ремонтно-восстановительные работы, водитель умер в больнице от полученных ранений, сообщил глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в мессенджере MAX.

Водитель получил тяжелые травмы и сразу же был доставлен в Чаплинскую районную больницу. Несмотря на все усилия медицинских работников, спасти его не удалось отмечается в публикации

По данным Филипчука, ранения также получил электрослесарь Каховского РЭС. Он госпитализирован.

Глава округа выразил искренние соболезнования близким погибшего, а пострадавшему – скорейшего и полного выздоровления.