Фельдшер убита при ударе БПЛА по скорой помощи в Херсонской области Дрон атаковал машину скорой в Херсонской области, убита фельдшер

Москва26 июн Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат целенаправленно атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе Херсонской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владимир Сальдо.

В результате удара по машине медиков погибла женщина-фельдшер, ранен водитель скорой.

Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь написал глава региона

Пострадавший шофер госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.