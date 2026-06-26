Москва26 июнВести.Украинский беспилотный летательный аппарат целенаправленно атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе Херсонской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владимир Сальдо.
В результате удара по машине медиков погибла женщина-фельдшер, ранен водитель скорой.
Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему будет оказана вся необходимая помощьнаписал глава региона
Пострадавший шофер госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.