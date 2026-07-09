Москва9 июлВести.В Херсонской области в результате атаки БПЛА погиб сторож Ивановской районной больницы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в мессенджере MAX.
С болью в сердце сообщаю о чудовищном происшествии, которое произошло сегодня ночью в Ивановской центральной районной больнице. В результате атаки с беспилотника, сбросившего взрывное устройство, погиб сторож больницынаписал Сергей Черевко
Также в ходе атаки взорвались баки с бензином – сгорело два автомобиля ГАЗ.
Правительство области выразило соболезнования семье погибшего.