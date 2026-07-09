В Ивановской ЦРБ Херсонской области сторож погиб от удара беспилотника

Беспилотник атаковал больницу в Херсонской области: погиб сторож В Ивановской ЦРБ Херсонской области сторож погиб от удара беспилотника

Москва9 июл Вести.В Херсонской области в результате атаки БПЛА погиб сторож Ивановской районной больницы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в мессенджере MAX.

С болью в сердце сообщаю о чудовищном происшествии, которое произошло сегодня ночью в Ивановской центральной районной больнице. В результате атаки с беспилотника, сбросившего взрывное устройство, погиб сторож больницы написал Сергей Черевко

Также в ходе атаки взорвались баки с бензином – сгорело два автомобиля ГАЗ.

Правительство области выразило соболезнования семье погибшего.