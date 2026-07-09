Москва9 июлВести.В результате ночной атаки БПЛА на Ивановскую центральную районную больницу в Херсонской области погиб ее сторож. Кроме того, из-за сброшенного взрывного устройства взорвались баки с бензином, сообщил зампредседателя регионального правительства Сергей Черевко.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС, написал он в мессенджере MAX.
В ходе нападения … взорвались баки с бензином, что привело к возгоранию и уничтожению двух автомобилей ГАЗговорится в публикации
Сейчас ликвидируются последствия атаки, людям оказывается вся необходимая помощь, заверил Черевко.