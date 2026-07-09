При атаке дрона ВСУ на Ивановскую ЦРБ взорвались баки с бензином

Баки с бензином взорвались при атаке БПЛА на Ивановскую больницу При атаке дрона ВСУ на Ивановскую ЦРБ взорвались баки с бензином

Москва9 июл Вести.В результате ночной атаки БПЛА на Ивановскую центральную районную больницу в Херсонской области погиб ее сторож. Кроме того, из-за сброшенного взрывного устройства взорвались баки с бензином, сообщил зампредседателя регионального правительства Сергей Черевко.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС, написал он в мессенджере MAX.

В ходе нападения … взорвались баки с бензином, что привело к возгоранию и уничтожению двух автомобилей ГАЗ говорится в публикации

Сейчас ликвидируются последствия атаки, людям оказывается вся необходимая помощь, заверил Черевко.