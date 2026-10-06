Москва6 октВести.Сотрудник администрации стал жертвой атаки дрона ВСУ в Голопристанском округе. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в MAX.
Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Голопристанской администрации. В машине возвращались сотрудники комиссии, которые обследовали разрушенное жилье в прифронтовых населенных пунктах. Один сотрудник администрации погибрассказал Сальдо
Еще один человек, по предварительной информации, был контужен. Двое работников не пострадали. Люди проводили документирование повреждений домов, чтобы жители смогли получить компенсации.