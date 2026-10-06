В Херсонской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб сотрудник администрации

На Херсонщине при атаке дрона погиб сотрудник администрации В Херсонской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб сотрудник администрации

Москва6 окт Вести.Сотрудник администрации стал жертвой атаки дрона ВСУ в Голопристанском округе. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в MAX.

Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Голопристанской администрации. В машине возвращались сотрудники комиссии, которые обследовали разрушенное жилье в прифронтовых населенных пунктах. Один сотрудник администрации погиб рассказал Сальдо

Еще один человек, по предварительной информации, был контужен. Двое работников не пострадали. Люди проводили документирование повреждений домов, чтобы жители смогли получить компенсации.