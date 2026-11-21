Москва21 ноя Вести.Турнир памяти волейболиста Вадима Хамутцких, прошедший в Белгороде, можно назвать значимым со всех точек зрения, а не только со спортивной. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Турнир значимый и значимый со всех точек зрения. Может быть, не столько со спортивной, потому что это турнир ветеранов. А с точки зрения эмоциональности, с точки зрения развития волейбола - это значимый турнир, потому что не каждому волейболисту посвящен его именной турнир отметил Яременко

Он добавил, что Вадим Хамутцких, безусловно, достоин именного турнира, как человек, и как спортсмен.

И город Белгород - это волейбольный город, где команда всегда демонстрировала, что она семья. И вот этот турнир - это как раз подтверждение этому факту, что белгородская команда, может быть, и много титулов завоевала в сложной ситуации, прежде всего, потому что чувствовала себя единой семьей: один за всех, все за одного добавил генсек ВФВ

Он добавил, что такие турниры способствуют развитию волейбола в стране.

Сегодня ребята, которые играли вместе с Вадимом, помнят его и с удовольствием играют в волейбол именно в память о своем друге и игроке. Поэтому значимость этого турнира большая. У нас в стране много таких турниров, это способствует и развитию волейбола, и, конечно, памяти, потому что память - это то, что нам делает будущее. … Роль этого турнира для воспитания подрастающего поколения, волейболистов, прежде всего, очень большая уточнил Яременко

Ранее в Белгороде прошел турнир памяти волейболиста Вадима Хамутцких. В этом городе он провел значительную часть карьеры, играя за клуб "Белогорье". Также в составе российской сборной Хамутцких трижды поднимался на олимпийские пьедестал. В соревнованиях участвовали его бывших партнеры по команде и соперники, а почетными гостями стали участники и ветераны СВО.