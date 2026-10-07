В ВФВ отметили интерес стран к возвращению волейболистов из РФ на мировую арену Патрушев: страны заинтересованы в возвращении РФ на мировую волейбольную арену

Москва7 окт Вести.Многие страны заинтересованы в возвращении российских волейболистов на мировую арену. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев.

Всероссийская федерация волейбола поддерживает очень хорошие отношения с FIVB, это Международная федерация волейбола, и ЕКВ, это Европейская конфедерация волейбола … Мы владеем всей обстановкой, которая там происходит, теми процессами. Нас постоянно информируют. Те, кто занимается волейболом на профессиональном уровне, они очень заинтересованы в том, чтобы российские команды участвовали во всех международных соревнованиях, то ли мировых, то ли европейских … И Бразилия, и США проявляют в этом интерес, если брать американские страны. А если говорить о Европе то, конечно, это и Италия … и Франция … и Турция, и другие сказал он

Также Патрушев добавил, что при этом остаются страны, подверженные сильному политическому давлению.

Это Польша, это Украина и три прибалтийских страны. Вот других стран, которые были бы против нашего участия, нет. Но эти страны, пять стран, они прямо говорят: "Нам поступило политическое указание, мы обязаны его выполнить" … Сегодня FIVB приняло решение о возвращении наших команд в мировые все и европейские чемпионаты. Я думаю, что мы этим воспользуемся сказал он

Ранее Всероссийская федерация волейбола сообщила, что женская сборная России получила право выступить на чемпионате мира 2027 года.