Москва23 нояВести.Тренер по волейболу Алексей Гулак скончался Тюмени на 49-м году жизни. Об этом Федерация волейбола Тюменской области сообщила в соцсети "ВКонтакте".
Шокирующая новость. На 49-м году жизни скончался замечательный волейбольный тренер Алексей Гулакговорится в сообщении
Уточняется, что воспитанники Гулака играли и играют на разных уровнях от Суперлиги и высшей лиги А до любительских соревнований. Федерация волейбола выразила соболезнования близким мужчины.
Прощание с Алексеем Гулаком пройдет в среду, 25 ноября, с 9.00 до 10.00 в ритуальном зале Северный похоронный дом в Тюмени.