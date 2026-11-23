В Тюмени скончался 48-летний тренер по волейболу Алексей Гулак

Тренер по волейболу Алексей Гулак умер в Тюмени В Тюмени скончался 48-летний тренер по волейболу Алексей Гулак

Москва23 ноя Вести.Тренер по волейболу Алексей Гулак скончался Тюмени на 49-м году жизни. Об этом Федерация волейбола Тюменской области сообщила в соцсети "ВКонтакте".

Шокирующая новость. На 49-м году жизни скончался замечательный волейбольный тренер Алексей Гулак говорится в сообщении

Уточняется, что воспитанники Гулака играли и играют на разных уровнях от Суперлиги и высшей лиги А до любительских соревнований. Федерация волейбола выразила соболезнования близким мужчины.

Прощание с Алексеем Гулаком пройдет в среду, 25 ноября, с 9.00 до 10.00 в ритуальном зале Северный похоронный дом в Тюмени.