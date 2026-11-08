В Московской области простились с чемпионом по хоккею Михаилом Васильевым

С олимпийским чемпионом по хоккею Михаилом Васильевым простились в Подмосковье В Московской области простились с чемпионом по хоккею Михаилом Васильевым

Москва8 ноя Вести.В Московской области простились с олимпийским чемпионом по хоккею Михаилом Васильевым. Отпевание прошло в Храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Электрогорске. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Васильев скончался на 65-м году жизни. По словам партнера Васильева по сборной СССР и ЦСКА Игоря Ларионова, он умер от рака легких.

Васильев играл в московском ЦСКА, ярославском "Торпедо", датском "Рёдовре" и ряде итальянских клубов. Был серебряным (1987) и бронзовым (1985) призером чемпионатов мира.

С 2020 по 2022 гг. Васильев работал тренером "Салавата Юлаева", до этого возглавлял молодежную команду уфимского клуба "Толпар". В качестве наставника работал в молодежной и юниорской сборных России, юниорской сборной Белоруссии, "Торпедо", "Красной Армии" и "Торосе".