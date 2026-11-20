Москва20 нояВести.В школе на улице Широкая в Москве во время игры в волейбол скончался 72-летний пенсионер, сообщает MK.RU.
Он пришел в спортзал со своими друзьями. Пожилой мужчина был нападающим и в процессе игры активно двигался.
К середине игры при очередном прыжке пенсионеру резко стало плохо. Он схватился за сердце и упал. К сожалению, выяснилось, что у мужчины оторвался тромб - он скончался на месте.говорится в сообщении
По словам родственников, мужчина занимался спортом больше трех месяцев и следил за здоровьем.