Пенсионер умер во время игры в волейбол из-за оторвавшегося тромба

В Москве пожилой мужчина умер во время игры волейбол Пенсионер умер во время игры в волейбол из-за оторвавшегося тромба

Москва20 ноя Вести.В школе на улице Широкая в Москве во время игры в волейбол скончался 72-летний пенсионер, сообщает MK.RU.

Он пришел в спортзал со своими друзьями. Пожилой мужчина был нападающим и в процессе игры активно двигался.

К середине игры при очередном прыжке пенсионеру резко стало плохо. Он схватился за сердце и упал. К сожалению, выяснилось, что у мужчины оторвался тромб - он скончался на месте. говорится в сообщении

По словам родственников, мужчина занимался спортом больше трех месяцев и следил за здоровьем.