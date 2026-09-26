Москва26 сенВести.В Новокузнецке во время проведения хоккейного матча умер болельщик. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба "Металлург" в соцсетях.
Трагедия произошла 25 сентября на "Арене имени Короленко", где встречались "Металлург" и "Омские Крылья".
В фойе арены стало плохо мужчине. Несмотря на все предпринятые реанимационные действия, болельщик "Металлурга" ушел из жизни. Болельщику в прошлом месяце исполнилось 64 годаговорится в сообщении пресс-службы ХК
Новокузнецкий хоккейный клуб выразил соболезнования родным и близким покойного.