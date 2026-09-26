В Новокузнецке на хоккейном матче умер болельщик

Болельщик скончался во время хоккейного матча в Новокузнецке В Новокузнецке на хоккейном матче умер болельщик

Москва26 сен Вести.В Новокузнецке во время проведения хоккейного матча умер болельщик. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба "Металлург" в соцсетях.

Трагедия произошла 25 сентября на "Арене имени Короленко", где встречались "Металлург" и "Омские Крылья".

В фойе арены стало плохо мужчине. Несмотря на все предпринятые реанимационные действия, болельщик "Металлурга" ушел из жизни. Болельщику в прошлом месяце исполнилось 64 года говорится в сообщении пресс-службы ХК

Новокузнецкий хоккейный клуб выразил соболезнования родным и близким покойного.