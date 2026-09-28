Москва28 сенВести.В Москве состоялось прощание с хоккейным тренером Александром Кузьменко. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице (ЦКБ).
Ранее сообщалось, что 62-летний Кузьменко стал жертвой нападения медведя 24 сентября. Он поехал на рыбалку на реку Большой Енисей в составе туристической группы. Дикий зверь неожиданно вышел к людям среди дня и ранил мужчину. Его увезли в больницу, но так и не смогли спасти.
Сын Александра Кузьменко выступает в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинз".