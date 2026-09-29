Хоккеист Кузьменко после трагедии в семье поменял игровой номер в "Питтсбурге" Форвард "Питтсбурга" Кузьменко взял игровой номер 62 в память о погибшем отце

Москва29 сен Вести.Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Андрей Кузьменко после гибели 62-летнего отца решил сменить игровой номер, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После перехода в клуб из "Лос-Анджелес Кингз" форвард выступал под 10-м номером, теперь он будет играть под 62-м.

Отец хоккеиста, известный хоккейный тренер Александр Кузьменко погиб 22 сентября в результате нападения медведя в Тоджинском районе Тувы.

По словам руководителя республиканского Госкомохотнадзора Артыша Салчака, 62-летний мужчина в составе туристической группы из семи человек приехал на рыбалку на реку Большой Енисей. Медведь напал на людей днем.

Пострадавшего, который получил серьезные раны, санавиацией доставили в республиканскую больницу, но спасти его не удалось. Впоследствии стало известно, что погибшим оказался Александр Кузьменко. Похороны тренера прошли 28 сентября.

Андрей Кузьменко перешел в "Питтсбург" на правах свободного агента в июле 2026 года. В НХЛ 30-летний россиянин также выступал за "Ванкувер Кэнакс", "Калгари Флэймз", "Филадельфию Флайерз" и "Лос-Анджелес Кингз".

В Национальной хоккейной лиге россиянин провел 271 матч, в его активе — 182 очка (85 шайб + 97 передач). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Кузьменко играл за московский ЦСКА и петербургский СКА.