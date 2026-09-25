Погибшего от медведя хоккейного тренера Кузьменко похоронят в Химках

Похороны отца игрока "Питтсбурга" Кузьменко пройдут в Химках Погибшего от медведя хоккейного тренера Кузьменко похоронят в Химках

Москва25 сен Вести.Похороны хоккейного тренера Александра Кузьменко могут состояться в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о его гибели в результате нападения медведя на группу рыбаков в Туве. Мужчина скончался в местной больнице от травм.

По предварительной информации, его привезут в Москву в воскресенье. Прощание и похороны состоятся в понедельник в Химках говорится в публикации

Сын Александра Кузьменко Андрей, выступающий в клубе НХЛ "Питтсбург Пингвинс", вылетит в Россию. Об этом ранее сообщил американский клуб.