Москва25 сенВести.Похороны хоккейного тренера Александра Кузьменко могут состояться в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о его гибели в результате нападения медведя на группу рыбаков в Туве. Мужчина скончался в местной больнице от травм.
По предварительной информации, его привезут в Москву в воскресенье. Прощание и похороны состоятся в понедельник в Химкахговорится в публикации
Сын Александра Кузьменко Андрей, выступающий в клубе НХЛ "Питтсбург Пингвинс", вылетит в Россию. Об этом ранее сообщил американский клуб.