В Туве ликвидировали медведя, напавшего на хоккейного тренера Кузьменко Напавший на хоккейного тренера Кузьменко медведь ликвидирован в Туве

Москва28 сен Вести.В Туве охотники ликвидировали медведя, который нанес смертельные раны хоккейному тренеру Александру Кузьменко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Госкомохотнадзора Артыша Салчака.

Медведь, напавший на мужчину в Тоджинском районе Тувы, был ликвидирован охотниками рассказал Салчак агентству

О трагедии стало известно утром 24 сентября. Медведь среди дня напал на туристическую группу, которая прибыла на рыбалку на реку Большой Енисей. В составе группы был 62-летний мужчина – зверь нанес ему серьезные раны, не совместимые с жизнью. Позже выяснилось, что погибший был тренером Александром Кузьменко. Его сын выступает в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинз".