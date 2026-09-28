Москва28 сенВести.В Туве охотники ликвидировали медведя, который нанес смертельные раны хоккейному тренеру Александру Кузьменко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Госкомохотнадзора Артыша Салчака.
Медведь, напавший на мужчину в Тоджинском районе Тувы, был ликвидирован охотникамирассказал Салчак агентству
О трагедии стало известно утром 24 сентября. Медведь среди дня напал на туристическую группу, которая прибыла на рыбалку на реку Большой Енисей. В составе группы был 62-летний мужчина – зверь нанес ему серьезные раны, не совместимые с жизнью. Позже выяснилось, что погибший был тренером Александром Кузьменко. Его сын выступает в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинз".