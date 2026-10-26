Демонстрации боевого приема во время игры привела к смерти жителя Владимира Шуточная борьба закончилась смертью во Владимирской области

Москва26 окт Вести.Житель Владимира предстанет перед судом по обвинению в причинении знакомому смерти по неосторожности в ходе демонстрации боевого приема, сообщает СУ СК в Telegram-канале.

Как установило следствие, 4 июля 38-летний обвиняемый приехал в деревню Мокеево, где вместе с родственниками отмечал день рождения племянницы его супруги.

В ходе совместного распития спиртных напитков отец девочки предложил обвиняемому продемонстрировать прием борьбы – в шутку побороться с ним. Мужчины встали друг напротив друга, и фигурант дела совершил бросок потерпевшего через себя.

Однако он действовал неосторожно, и 32-летний потерпевший в результате ударился о землю и получил переломы шейного отдела позвоночника с ушибом спинного мозга говорится в публикации

В тот же день мужчину госпитализировали, но 16 июля он скончался в медучреждении, несмотря на усилия врачей спасти его.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.