Москва20 нояВести.В школе на северо-востоке Москвы пенсионер скончался во время игры в волейбол. Об этом сообщает MK.RU.
По имеющейся информации, в четверг, 19 ноября, около 19.45 72-летний пенсионер пришел в спортзал в общеобразовательное учреждение на улице Широкая для очередной игры в волейбол со своими приятелями.
Во время спортивного состязания мужчина занимал позицию нападающего, активно двигался и часто прыгал. К середине игры во время очередного прыжка пенсионеру стало плохо, он схватился за сердце и упал.
К сожалению, выяснилось, что у мужчины оторвался тромб - он скончался на местеговорится в сообщении
Как рассказали близкие, пенсионер больше трех месяцев занимался спортом и тщательно следил за здоровьем. До пенсии москвич трудился монтажником.