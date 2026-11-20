В Москве пенсионер умер во время игры в волейбол в школе

Мужчина умер в спортзале московской школы во время игры в волейбол В Москве пенсионер умер во время игры в волейбол в школе

Москва20 ноя Вести.В школе на северо-востоке Москвы пенсионер скончался во время игры в волейбол. Об этом сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, в четверг, 19 ноября, около 19.45 72-летний пенсионер пришел в спортзал в общеобразовательное учреждение на улице Широкая для очередной игры в волейбол со своими приятелями.

Во время спортивного состязания мужчина занимал позицию нападающего, активно двигался и часто прыгал. К середине игры во время очередного прыжка пенсионеру стало плохо, он схватился за сердце и упал.

К сожалению, выяснилось, что у мужчины оторвался тромб - он скончался на месте говорится в сообщении

Как рассказали близкие, пенсионер больше трех месяцев занимался спортом и тщательно следил за здоровьем. До пенсии москвич трудился монтажником.