Москва9 сенВести.Ученик школы скончался на уроке физкультуры в Городце Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Трагедия произошла 8 сентября в Городце.
По предварительным данным, мальчику стало плохо на уроке физической культуры во время разминки и легкого бега. Ребенок внезапно потерял сознание, потребовались реанимационные мероприятия, но … они результата не далинаписал Пучков в своем канале в мессенджере МАХ
По словам министра, педагогический состав действовал профессионально: школьная медицинская сестра оказала первую помощь, замдиректора вызвал бригаду "скорой", которая прибыла уже через 7 минут.
Михаил Пучков выразил соболезнования родным и близким школьника.
Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.