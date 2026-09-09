Школьник скончался на уроке физкультуры в Городце Нижегородской области

Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области Школьник скончался на уроке физкультуры в Городце Нижегородской области

Москва9 сен Вести.Ученик школы скончался на уроке физкультуры в Городце Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Трагедия произошла 8 сентября в Городце.

По предварительным данным, мальчику стало плохо на уроке физической культуры во время разминки и легкого бега. Ребенок внезапно потерял сознание, потребовались реанимационные мероприятия, но … они результата не дали написал Пучков в своем канале в мессенджере МАХ

По словам министра, педагогический состав действовал профессионально: школьная медицинская сестра оказала первую помощь, замдиректора вызвал бригаду "скорой", которая прибыла уже через 7 минут.

Михаил Пучков выразил соболезнования родным и близким школьника.

Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.