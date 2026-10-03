Гендиректор ВГТРК Добродеев о Сагалаеве: всегда уверенно двигался своим курсом

Добродеев отметил, что Сагалаев всегда устойчиво двигался своим курсом Гендиректор ВГТРК Добродеев о Сагалаеве: всегда уверенно двигался своим курсом

Москва3 окт Вести.Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев в беседе с ИС "Вести" назвал тележурналиста, бывшего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева ледоколом, который уверенно держал выбранный курс.

Третьего октября Сагалаеву исполнилось бы 80 лет. Создатель российского телевидения ушел из жизни 13 мая 2023 года. Сагалаев был одним из создателей Телевизионной службы новостей (ТСН).

Программа ТСН подарила нам целую плеяду блестящих ведущих: Татьяну Миткову, Александра Гурнова, Юрия Ростова, Сергея Доренко. Главное, что Сагалаев ломал стереотипы. Он был как такой ледокол, который уверенно, устойчиво всегда двигался своим курсом сказал Добродеев

Журналист был кавалером двух орденов "Дружбы народов", ордена "За заслуги перед Отечеством", был отмечен специальным призом ТЭФИ Академии российского телевидения.