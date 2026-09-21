Москва21 сен Вести.России важно добиться технологического лидерства. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что без этого России будет очень трудно обеспечить суверенитет и обороноспособность.

Сейчас такой очень важный момент, мы же на этапе серьезного технологического переосмысления вообще реальности. И здесь нам важно добиваться лидерства, потому что без этого будет довольно сложно обеспечить и обороноспособность страны, и суверенитет страны в целом. Мы же видим, как развиваются технологии, а технологии во многом сейчас обеспечивают скорость, скорость принятия решения, скорость вообще обмена информацией, скорость всего заявил Поддубный

Ранее Поддубный говорил, что в России необходимо интенсифицировать разработки в области совмещения военных и IT-технологий. Он отметил, что в настоящее время это дает очень серьезное превосходство.