Москва3 окт Вести.Журналисты ИС "Вести" отметили профессионализм тележурналиста, бывшего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

3 октября Сагалаеву исполнилось бы 80 лет. В 2023 году он скончался на 75-м году жизни.

Он создал первый частный телеканал в России — ТВ-6, после чего в 1996-1997 годах занимал пост председателя ВГТРК.

Он всегда был эмоционально заряжен и полон творческих идей. Нам было необыкновенно интересно видеть и слышать создателя программы "Взгляд", новатора российского телевидения рассказал Сергей Пашков, шеф Ближневосточного бюро ВГТРК

Конечно, это профессионал. Во всем это чувствовалось: в уверенности, в авантюрном взгляде, в решительности отметил Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК

Сагалаев был кавалером двух орденов "Дружбы народов", ордена "За заслуги перед Отечеством", был отмечен специальным призом ТЭФИ Академии российского телевидения.