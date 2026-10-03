Москва3 октВести.Журналисты ИС "Вести" отметили профессионализм тележурналиста, бывшего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.
3 октября Сагалаеву исполнилось бы 80 лет. В 2023 году он скончался на 75-м году жизни.
Он создал первый частный телеканал в России — ТВ-6, после чего в 1996-1997 годах занимал пост председателя ВГТРК.
Он всегда был эмоционально заряжен и полон творческих идей. Нам было необыкновенно интересно видеть и слышать создателя программы "Взгляд", новатора российского телевидениярассказал Сергей Пашков, шеф Ближневосточного бюро ВГТРК
Конечно, это профессионал. Во всем это чувствовалось: в уверенности, в авантюрном взгляде, в решительностиотметил Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК
Сагалаев был кавалером двух орденов "Дружбы народов", ордена "За заслуги перед Отечеством", был отмечен специальным призом ТЭФИ Академии российского телевидения.