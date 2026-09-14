Кулистиков поздравил программу "60 минут" с юбилеем Кулистиков: ведущие "60 минут" расширяют границы возможного в журналистике

Москва14 сен Вести.Ведущие программы "60 минут" Евгений Попов и Ольга Скабеева постоянно расширяют границы возможного в журналистике. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор НТВ (2004-2015 г.г.), главный редактор программы "Вести" (2002-2004 г.г.) Владимир Кулистиков.

Двенадцатого сентября 2026 года программе "60 минут" исполнилось 10 лет.

Журналистика — это искусство возможного. Ольга и Евгений границы этого возможного постоянно расширяют. За последние 10 лет ведущие программы стали, если воспользоваться выражением Рэя Брэдбери, телевизионными родственниками очень многих россиян отметил Владимир Кулистиков

Ранее сообщалось, что программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026.