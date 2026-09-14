Москва14 сен Вести.Программа "60 минут" на телеканале "Россия 1" является якорным проектом всего информационного пространства. Об этом ИС "Вести" заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Двенадцатого сентября 2026 года программе "60 минут" исполнилось 10 лет.

Насколько я знаю, на телевидении есть такое понятие — якорный формат. Программа "60 минут", на мой взгляд, стала не только якорным проектом телеканала "Россия", но и всего нашего современного российского информационного пространства сказала Матвиенко

Ранее сообщалось, что программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026.