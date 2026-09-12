Телеведущие Попов и Скабеева: мы не солдаты информационной войны

Попов и Скабеева не считают себя солдатами информационной войны Телеведущие Попов и Скабеева: мы не солдаты информационной войны

Москва12 сен Вести.Наша задача - информирование телезрителей, а не навязывание своей позиции. Об этом в беседе с KP.RU рассказали ведущие ток-шоу "60 минут" на канале Россия Ольга Скабеева и Евгений Попов.

По словам ведущих, в эфире они освещают актуальные темы, касающиеся жизни страны.

Страна ведет информационную войну, это важная составляющая, но мы не исходим из того, что мы солдаты информационной войны. Мы исходим из того, что есть люди, которым надо рассказать, что происходит высказался Попов

Скабеева отметила, что задачу по проведению эфира они формируют исходя из того, что нужно людям.

С нашей стороны вы никогда не услышите менторства, назидания, навязывания. Мы высказываем свою точку зрения, но в качестве предложений. Мы никогда, выходя в эфир, не объявляем войну, никого не атакуем подчеркнула Скабеева

Ранее сообщалось, что программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026.