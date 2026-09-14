Ольга Скабеева и Евгений Попов рассказали о формуле программы "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов - о юбилее "60 минут"

Москва14 сен Вести.Ведущие общественно-политического ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов рассказали ИС "Вести" о формуле программы.

12 сентября 2026 года программа "60 минут" отметила 10 лет.

Мы когда-то давно шутили и придумали для себя абсолютно незатейливую формулу: "Ты родился оригиналом, не умри копией". Мы стараемся и, наверное, даже не прилагая усилия; просто исходим из того, что мы никогда не стоим на месте. То есть стагнация — это не про нас отметила Ольга Скабеева

Летом этого года программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 - "Лучшая общественно-политическая программа" и "Лучшие ведущие общественно-политической программы".