Москва14 сенВести.Ведущие общественно-политического ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов рассказали ИС "Вести" о формуле программы.
12 сентября 2026 года программа "60 минут" отметила 10 лет.
Мы когда-то давно шутили и придумали для себя абсолютно незатейливую формулу: "Ты родился оригиналом, не умри копией". Мы стараемся и, наверное, даже не прилагая усилия; просто исходим из того, что мы никогда не стоим на месте. То есть стагнация — это не про насотметила Ольга Скабеева
Летом этого года программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 - "Лучшая общественно-политическая программа" и "Лучшие ведущие общественно-политической программы".
10 лет для человека — это очень деликатный возраст, а для телевизионной программы часто можно сказать: столько не живут. Это уже история, которая будет иметь продолжение и оставит свою лепту в российском телевидениисказал Евгений Попов