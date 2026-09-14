Москва14 сен Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии ИС "Вести" поздравила программу "60 минут" с юбилеем.

Двенадцатого сентября 2026 года программе "60 минут" исполнилось 10 лет.

Ваша энергетика, честность, жесткость, любовь к Родине вызывают настоящее восхищение. И хочется пожелать вам, чтобы так было всегда. Чтобы вы пахали, как вы пашете, много лет и десятилетия еще вперед отметила Маргарита Симоньян

Летом этого года программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 - "Лучшая общественно-политическая программа" и "Лучшие ведущие общественно-политической программы".