В день своего 88-летия скончался режиссер Николай Хомяков

Режиссер Николай Хомяков умер в день своего рождения В день своего 88-летия скончался режиссер Николай Хомяков

Москва2 окт Вести.Ушел из жизни режиссер и театральный деятель Николай Иванович Хомяков, сообщили в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Он скончался в минувший вторник, 29 сентября, в день своего 88-летия.

Помимо работы в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина, он был главным режиссером в Абаканском областном русском драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова и в Минусинском драматическом театре говорится в публикации на сайте театра

Отмечается, что в постановке Николая Хомякова вышло более 20 спектаклей, в том числе "Милый друг", "Я, женщина", "Последний срок" и другие.

Причина смерти Николя Хомякова пока не называется.