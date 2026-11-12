Бывший замгубернатора ЯНАО Ишмаев умер в здании суда во время заседания

Экс-заместитель губернатора ЯНАО Ишмаев умер прямо в здании суда Бывший замгубернатора ЯНАО Ишмаев умер в здании суда во время заседания

Москва12 ноя Вести.Экс-заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Ишмаев умер умер в здании суда прямо во время заседания. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что 70-летний Ишмаев до 2010 года возглавлял комитет по управлению госимуществом.

В здании суда ЯНАО… ему стало плохо. На месте работала реанимационная бригада, посетитель скончался. Это произошло не во время судебного заседания цитирует собеседника агентство

Игорь Ишмаев родился 28 мая 1956 года в городе Асбест Свердловской области. В 1997 году он стал заместителем губернатора Ямала Юрия Неелова и возглавил комитет по управлению государственным имуществом.